Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин прокомментировал платиновый блонд, с которым он появился на тренировке перед этапом Гран-при ISU в Японии. Спортсмен заявил, что сменил причёску в токийском салоне, который ему посоветовала олимпийская чемпионка — 2026 соотечественница Алиса Лью.

«Она порекомендовала его мне несколько лет назад. Мне хотелось что-то поменять и обновить энергию», — сказал Малинин в интервью NHK.

Заключительный этап международной серии Гран-при ISU пройдёт в Токио, Япония, с 27 по 29 ноября. В соревновании принимают участие российские фигуристы Аделия Петросян, Алина Горбачёва, Пётр Гуменник и Владислав Дикиджи.