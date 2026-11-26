Малинин сделал четверной аксель и каскад из двух квадов на тренировке перед ГП в Японии

Трёхкратный чемпион мира по фигурному катанию американец Илья Малинин исполнил впечатляющий прыжковый контент на официальной тренировке перед стартом этапа международной серии Гран-при в Японии.

Фигурист продемонстрировал четверной аксель, четверной риттбергер, каскад четверной тулуп — четверной тулуп.

Этап Гран-при ISU пройдёт в Токио, Япония, с 27 по 29 ноября. Помимо трёх побед на чемпионатах мира, 21-летний Малинин является олимпийским чемпионом 2026 года в командных соревнованиях. В личном турнире Илья лидировал после короткой программы, но допустил несколько ошибок в произвольной и занял итоговое восьмое место.