Выступление Горбачёвой с КП на Гран-при ISU в Японии: во сколько начало, где смотреть

Завтра, 27 ноября, в Токио, Япония, стартует заключительный этап Гран-при ISU по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня на лёд с короткой программой выйдет бронзовый призёр чемпионата России Алина Горбачёва.

В России этап Гран-при в Японии покажет Okko. Начало прокатов женщин запланировано 10:15 мск. Горбачёва выступит под первым стартовым номером в 10:23 мск.

Помимо Горбачёвой, на лёд из россиянок выйдет трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян. Она выступит под пятым номером в 10:47 мск.

Заключительный этап международной серии Гран-при ISU пройдёт в Токио, Япония, с 27 по 29 ноября. В соревновании также принимают участие отечественные одиночники Пётр Гуменник и Владислав Дикиджи. Их прокаты КП стартуют 27 ноября в 13:00 мск.