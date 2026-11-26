Выступление Владислава Дикиджи с КП на ГП ISU в Японии: во сколько начало, где смотреть

Завтра, 27 ноября, в Токио, Япония, стартует заключительный этап Гран-при ISU по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня на лёд с короткой программой выйдет чемпион России Владислав Дикиджи.

В России этап Гран-при в Японии покажет Okko. Начало прокатов мужчин запланировано на 13:00. Дикиджи выступит в 13:14 мск.

Помимо Владислава, на лёд из россиян выйдет чемпион России, участник Олимпиады 2026 года Пётр Гуменник. Он представит свою КП в 13:20 мск.

Заключительный этап международной серии Гран-при ISU пройдёт в Токио, Япония, с 27 по 29 ноября. В соревновании также принимают участие отечественные одиночницы Аделия Петросян и Алина Горбачёва. Их прокаты КП стартуют 27 ноября в 10:15 мск.