Гран-при ISU по фигурному катанию, 6-й этап, Япония: расписание в ночь с 26 на 27 ноября
В ночь с 26 на 27 ноября в Токио, Япония, стартует заключительный этап международной серии Гран-при ISU по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого дня соревнований.
Фигурное катание. Шестой этап Гран-при ISU. Япония. Расписание в ночь с 26 на 27 ноября (время московское):
6:35. Танцы на льду, ритм-танец;
8:35. Спортивные пары, короткая программа;
10:15. Женщины, короткая программа;
13:00. Мужчины, короткая программа.
На этапе Гран-при ISU в Японии выступят российские фигуристы Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Аделия Петросян и Алина Горбачёва.
Права на трансляцию шестого этапа Гран-при ISU (Токио, Япония) в России принадлежат Okko.