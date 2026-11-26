Гран-при ISU по фигурному катанию, 6-й этап, Япония: расписание в ночь с 26 на 27 ноября

В ночь с 26 на 27 ноября в Токио, Япония, стартует заключительный этап международной серии Гран-при ISU по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого дня соревнований.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при ISU. Япония. Расписание в ночь с 26 на 27 ноября (время московское):

6:35. Танцы на льду, ритм-танец;

8:35. Спортивные пары, короткая программа;

10:15. Женщины, короткая программа;

13:00. Мужчины, короткая программа.

На этапе Гран-при ISU в Японии выступят российские фигуристы Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Аделия Петросян и Алина Горбачёва.