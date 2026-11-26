Японская фигуристка Монэ Тиба прокомментировала инцидент на церемонии награждения этапа Гран-при ISU в Китае. Спортсменка выиграла золото, опередив россиянку Александру Игнатову (Трусову).

«Во время исполнения гимна я почувствовала, что откуда-то доносится какой-то шум, но не придала этому особого значения. Думаю, мне нечего здесь сказать по этому поводу. Я хочу сосредоточиться на своём катании и постараться как можно лучше выступить на этих соревнованиях.

Я не могу контролировать то, что произойдёт в Китае [на финале Гран-при]. Не знаю, как всё сложится, но мне остаётся только показывать своё катание. Главное — полностью сосредоточиться на себе», – приводит слова Тибы hochi.news.