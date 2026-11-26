Гран-при ISU по фигурному катанию, 6-й этап, Япония: время выхода на лёд россиян 27 ноября

В ночь с 26 на 27 ноября в Токио, Япония, стартует заключительный этап международной серии Гран-при ISU, где выступят российские фигуристы Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Аделия Петросян и Алина Горбачёва. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с временем выхода на лёд россиян.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при ISU, США. Время выхода российских фигуристов на лёд (время московское):

10:23. Алина Горбачёва;

10:47. Аделия Петросян;

13:14. Владислав Дикиджи;

13:20. Пётр Гуменник.

Заключительный этап международной серии Гран-при ISU пройдёт в Токио, Япония, с 27 по 29 ноября. По итогам соревнований определятся все участники финала Гран-при, который пройдёт в Китае с 10 по 13 декабря.