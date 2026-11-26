Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала о совместных тренировках с мужем фигуристом Макаром Игнатовым.

«Зима всегда приносит с собой безумный график: тренировки, соревнования, череда новогодних шоу… Но за это я её и люблю, такая активная работа мне по душе. Поэтому зимой я особенно ценю, что мы с Макаром работаем вместе. Даже во время самой сложной тренировки у нас получается выкроить пару минут, чтобы просто поговорить», – написала Игнатова в своём телеграм-канале, добавив эмодзи красного сердца.

С 10 по 13 декабря Александра Трусова выступит в финале Гран-при ISU, который пройдёт в Чунцине, Китай.