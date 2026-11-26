Бронзовый призёр чемпионата мира — 2025 по фигурному катанию Елена Радионова высказалась о российской фигуристке Камиле Валиевой. Ранее стало известно, что она пропустит чемпионат России — 2027.

«Конечно, Камиле сейчас нелегко. Тем более ей не дали нейтральный статус, возможно, это её тоже немного надломило. Её решение пропустить чемпионат России означает, что она пока не находит в себе силы или находится не в той форме, в которой она готова представлять себя на соревнованиях.

Мне бы очень хотелось, чтобы она вернулась на тот уровень, на котором она была. Я считаю её уникальной фигуристкой и бриллиантом фигурного катания. Возвращаться непросто, но хочется, чтобы она нашла в себе силы это сделать. Думаю, она очень любит фигурное катание, и её это будет двигать вперёд. Всё зависит от неё», – приводит слова Радионовой «РИА Новости Спорт».