Евгения Медведева высказалась об участии Дикиджи в этапе ГП ISU в Японии

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева оценила перспективы российского фигуриста Владислава Дикиджи на этапе Гран-при ISU в Японии.

«Владу огромной, огромной удачи. В Китае он замечательно выступил, теперь нужно поднапрячься в Японии. Вот так, Азия ему досталась», – приводит слова Медведевой ТАСС.

Помимо Дикиджи, на этапе в Японии также выступит участник Олимпийских игр – 2026 в Италии, российский фигурист Пётр Гуменник.

Короткая программа в соревнованиях у мужчин на этапе Гран-при ISU в Японии состоится 27 ноября. Ранее Дикиджи занял второе место на этапе в китайском Шэньчжэне, уступив японцу Као Миуре почти 11 баллов в сумме короткой и произвольной программ.