Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 фигуристка Алина Горбачёва выступила с короткой программой на этапе Гран-при ISU в Японии под первым стартовым номером. В прокате она исполнила тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп.

Все непрыжковые элементы, за исключением заключительного вращения, были оценены на наивысший четвёртый уровень. За выступление Алина получила от судей 71,48 балла и заняла промежуточное первое место. Для Горбачёвой этот этап Гран-при является дебютным на международном взрослом уровн