Фабьенне Хазе и Никита Володин прокомментировали выступление в КП на Гран-при ISU в Японии

Бронзовые призёры Олимпиады-2026, чемпионы мира немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин, выступающие в парном катании, прокомментировали выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Японии. Фигуристы лидируют после первого соревновательного дня, набрав 75,21 балла.

Фабьенне Хазе: Мы испытываем облегчение. После того как выполнили первые три элемента, самые сложные для меня, особенно после сальхова, я была очень довольна. Я просто подумала: «Хорошо, теперь