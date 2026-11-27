Фото: реакция Алины Горбачёвой и Софьи Федченко на оценку за КП на этапе Гран-при в Японии

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 фигуристка Алина Горбачёва выступила с короткой программой на этапе Гран-при ISU в Японии под первым стартовым номером. В прокате она исполнила тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной лутц – тройной тулуп. За выступление она получила от судей 71,48 балла и заняла промежуточное первое место.

«Чемпионат» предлагает посмотреть на реакцию Горбачёвой и её тренера Софьи Федченко на выставленные баллы.