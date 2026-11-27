«Всегда есть куда расти». Эмилия Зингас — о прокате ритм-танца на этапе ГП ISU в Японии

Американская фигуристка Эмилия Зингас, выступающая в дуэте с Вадимом Колесником в танцах, прокомментировала прокат ритм-танца на этапе Гран-при ISU в Японии. Американский дуэт лидирует в соревнованиях, набрав 83,16 балла.

«Мы получили огромное удовольствие от выступления перед здешней публикой. Атмосфера была невероятно энергичной. Мы слышали реакцию зрителей после каждого элемента и думали: «Ничего себе, мы можем продолжать в том же духе снова и снова!»