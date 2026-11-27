Фото: реакция Аделии Петросян и Инны Гончаренко на баллы за КП на этапе Гран-при в Японии

Участница Олимпийских игр — 2026, трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выступила с короткой программой на этапе Гран-при ISU в Японии. В прокате она исполнила двойной аксель, ошиблась на тройном лутце, приземлив его в степ-аут и коснувшись льда рукой, а также выполнила каскад тройной флип – тройной тулуп. За выступление Петросян получила от судей 65,28 балла и заняла промежуточное четвёртое место.

«Чемпионат» предлагает посмотреть на реакцию Аделии Петросян и её тренера Инны Гончаренко на полученную за выступление оценку.