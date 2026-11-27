Японский фигурист Сумитада Моригути, выступающий в паре с Юной Нагаокой, прокомментировал выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU – 2026 в Японии. Фигуристы занимают второе место после первого дня соревнований с результатом 69,78 балла.

«После этапа в Китае мы были уставшими, но, несмотря на это, думаю, нам удалось вновь обрести свой ритм и перенести на выступление то, что лучше всего получается у нас на тренировках. Завтра в произвольной программе мы постараемся снова сосредоточиться и быть максимально собранными. Кроме того, ошибка на выбросе в короткой программе – это то, чего мы обычно не допускаем. Поэтому я постараюсь не зацикливаться на ней и завтра выйти на лёд с уверенностью», – приводит слова Моригути Golden Skate в социальной сети Х.