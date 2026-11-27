Американские фигуристы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко, выступающие в танцах на льду, прокомментировали своё выступление в ритм-танце на этапе Гран-при ISU в Японии. Дуэт занимает второе место после первого соревновательного дня, набрав 80,82 балла.

Каррейра: Мы очень довольны сегодняшним прокатом. С этапа во Франции мы проделали большую работу, внесли немало изменений, и, думаю, сегодня был заметен прогресс. Конечно, осталось ещё несколько моментов, в которых мы пока не до конца уверены и над которыми можем поработать, но в целом мы очень довольны. Зрители были просто невероятны. Они поддерживали нас на протяжении всего выступления. Да, мне здесь очень нравится!

Пономаренко: Думаю, в целом мы получаем огромное удовольствие от вальса. Мне кажется, он отличается от танцев предыдущих нескольких лет, посвящённых определённым десятилетиям. Большую часть лета мы потратили на то, чтобы оттачивать детали и раскрывать все тонкости обязательного танца. Здесь ещё многое можно изучить, – приводит слова фигуристов Golden Skate в социальной сети Х.