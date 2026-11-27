Радионова — о Трусовой: рано или поздно она захочет исполнять контент, который был на ОИ

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2025 по фигурному катанию Елена Радионова выразила уверенность в том, что фигуристка Александра Игнатова (Трусова) сможет восстановить все четверные прыжки.

«Очень рада, что Саша вернулась, и не просто вернулась, а уже выступает на таком высоком уровне. Считаю её возвращение действительно триумфальным, потому что она не просто уходила, она родила ребёнка. Это какая-то фантастика! Сейчас нужно набраться терпения и показывать чистые прокаты, чтобы набрать тот рейтинг, который у неё был, потому что изоляция была достаточно долгой.

Конечно, Саше нужно вставлять четверной прыжок, прыжки – это её сильнейшая сторона. Думаю, что рано или поздно Саша захочет исполнять тот контент, который она исполняла на Олимпиаде, с пятью четверными. Ей это всё под силу, просто нужно немного времени. Учитывая то, как быстро она восстановила все свои прыжки, думаю, ей это не составит труда и мы ещё увидим олимпийский контент от Саши», – приводит слова Радионовой «РИА Новости Спорт».