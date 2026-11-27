Аделия Петросян прокомментировала выступление в КП на этапе Гран-при ISU в Токио

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Японии. Петросян допустила ошибку на тройном лутце, после первого дня соревнований она занимает восьмое место (65,28 балла).

— Нормально всё было, отлично провела неделю после Америки (двумя неделями ранее Петросян выступила на этапе Гран-при в США. — Прим. «Чемпионата»). Не знаю [что случилось].

— Может быть, перегорела?

— Нет.

— С тобой твой тренер. Насколько это помогает?

— Помогает, потому что морально мне намного легче. Мне делают поправки, а не я сама пытаюсь что-то придумать. С Инной Германовной [Гончаренко] мне полегче, чувствуется поддержка.

— Что для вас нового в работе с новым тренером?

— Когда меняешь тренера, меняется вся обстановка. У нас другое расписание, другой подход.

— Что тебе больше всего нравится в работе с ней?

— Мне много что нравится. Инна Германовна делает всё правильно. Я это вижу. Не понимаю