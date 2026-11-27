Заслуженный тренер России Александр Жулин оценил выступления российских фигуристок Алины Горбачёвой и Аделии Петросян в короткой программе на этапе Гран-при ISU – 2026/2027 в Японии. Горбачёва находится на третьем месте, Петросян – на восьмом.

«Надо дождаться результатов произвольной программы, но, думаю, у Горбачёвой большие шансы быть в тройке. Что поделать? Отделяют шесть баллов от первой строчки. Для меня любой выезд российских спортсменов за границу — это уже большое событие. А если ты ещё и в тройке, это топ-событие. Что касается результата Аделии Петросян, мне кажется, она не вышла на прежний уровень формы. Она не в форме», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.