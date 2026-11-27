Чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду, а ныне тренер Бетина Попова оценила перспективу попадания российского фигуриста Владислава Дикиджи в финал Гран-при ISU.

«Большинство уже успели посчитать, что для Дикиджи, скорее всего, любая итоговая позиция, кроме первой и второй, будет недостаточной для выхода в финал Гран-при, и, конечно, Владу мы желаем исключительно первого-второго места. Но тот состав, который сейчас собрался в Японии, — это просто что-то невероятное. Пробиться будет невероятно сложно. Это реально какая-то сверхзадача, и если у Влада получится, то будет просто невероятное чудо.

Это, наверное, один из самых сильных этапов, особенно на фоне того, что было на предыдущем у мужчин. Сейчас будет совершенно другое мужское катание. При такой сильной конкуренции абсолютно все будут держать себя в тонусе.Таких, как Влад, которым нужно отобраться в финал на этом этапе, несколько, и, конечно, битва будет не на жизнь, а на смерть. Но что радует – у Дикиджи в целом по сезону вполне плюс-минус ровные выступления. Мы видим, что в эмоциональном плане он справляется. Так что хочется верить, что, дай бог, это сработает», – приводит слова Поповой ТАСС.