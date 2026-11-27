Владислав Дикиджи с падением откатал короткую программу на этапе Гран-при ISU в Токио

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи выступил с короткой программой на этапе Гран-при ISU в Японии. В прокате он исполнил каскад четверной лутц – тройной тулуп, ошибся на четверном сальхове, приземлив его в степ-аут, а также упал с тройного акселя. За выступление он получил от судей 85,46 балла.

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После Дикиджи короткую программу представит участник Олимпиады-2026 Пётр Гуменник. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Ранее короткие программы представили женщины. Алина Горбачёва заняла промежуточное третье место, Аделия Петросян идёт восьмой.

Все российские фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе.