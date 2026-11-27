Пётр Гуменник выступил с короткой программой на этапе Гран-при ISU в Японии
Чемпион России, участник Олимпийских игр 2026 года в Милане фигурист Пётр Гуменник выступил с короткой программой на этапе Гран-при ISU в Токио, Япония. В прокате он исполнил каскад четверной флип – двойной тулуп, который был оценён на небольшой минус, а также четверной лутц и тройной аксель. За выступление Гуменник получил от судей 90,60 балла.
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