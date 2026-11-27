Фото: реакция Владислава Дикиджи и Олега Татаурова на оценку за КП на этапе ГП в Японии

Чемпион России по фигурному катанию Владислав Дикиджи выступил с короткой программой на этапе Гран-при ISU в Японии. В прокате он исполнил каскад четверной лутц – тройной тулуп, ошибся на четверном сальхове, приземлив его в степ-аут, а также упал с тройного акселя. За выступление он получил от судей 85,46 балла, сейчас Дикиджи занимает промежуточное четвёртое место.

«Чемпионат» предлагает посмотреть на реакцию Дикиджи и его тренера Олега Татаурова на полученную оценку.

Фото: Кадр из трансляции

Также короткую программу представил чемпион России Пётр Гуменник, он набрал 90,60 балла. Все российские фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе.