Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 фигуристка Алина Горбачёва прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Японии. Она занимает промежуточное третье место после первого дня соревнований, за выступление спортсменка получила от судей 71,48 балла.

«Я довольна своим выступлением и рада быть здесь, в Японии. Очень давно мечтала посетить эту страну и нахожусь в восторге от того, что участвую в этом турнире. Просто стараюсь наслаждаться этим и показывать публике программы. Рада выступать на международной арене – очень долго этого ждала», – приводит слова Горбачёвой Golden Skate.