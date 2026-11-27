Фото: реакция Петра Гуменника и Вероники Дайнеко на оценку после КП на Гран-при в Токио

Чемпион России, участник Олимпийских игр 2026 года в Милане фигурист Пётр Гуменник выступил с короткой программой на этапе Гран-при ISU в Токио, Япония. В прокате он исполнил каскад четверной флип – двойной тулуп, который был оценён на небольшой минус, а также четверной лутц и тройной аксель. За выступление Гуменник получил от судей 90,60 балла.

«Чемпионат» предлагает посмотреть на реакцию фигуриста и его тренера Вероники Дайнеко на выставленные баллы.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этапа Гран-при ISU в Японии.

Ранее с короткой программой выступил Владислав Дикиджи. Он допустил в прокате падение и набрал 85,46 балла.

Все российские фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе.