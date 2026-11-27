Чемпион России 2025 года по фигурному катанию Владислав Дикиджи прокомментировал выступление в короткой программе этапа Гран-при ISU в Японии. Россиянин допустил падение во время проката, набрав 85,46 балла от судей, и занимает седьмое промежуточное место.

– Честно говоря, я о финале Гран-при вообще не думал… Не знаю, какой-то расфокус был небольшой.

– Причём на открывающем каскаде.

– Да, я и был удивлён, что обычно у меня каскад всегда хороший лутц — тулуп, а потом идёт какая-то непонятная штука. Ну, что поделать, так получилось, – сказал Дикиджи в интервью Okko Sport.

Победитель этапа Гран-при Японии определится завтра, 28 ноября, после того, как фигуристы представят свои произвольные программы.