Дикиджи рассказал, собирается ли менять прыжковый контент в ПП на Гран-при ISU в Японии

Чемпион России 2025 года по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассказал, планирует ли он вместе с тренером пересматривать прыжковый контент на произвольную программу этапа Гран-при ISU в Японии. Российский фигурист занимает девятое место на соревнованиях после короткой программы, набрав 85,46 балла.

– Уже обсудили прокат с тренером? Решили, какую тактику на завтра применить, может, нововведения в произвольной программе будут?

– Мы ещё пока толком не поговорили, и, думаю, из-за нововведений ничего хорошего не будет. Оставим такой же контент, – сказал Дикиджи в интервью Okko Sport.

Победитель этапа Гран-при Японии определится завтра, 28 ноября, после того, как фигуристы представят свои произвольные программы.