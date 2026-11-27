Гуменник — шестой после КП на Гран-при ISU в Японии, Дикиджи — девятый. Малинин лидирует

Чемпион России, участник Олимпийских игр – 2026 фигурист Пётр Гуменник занял шестое место по итогам короткой программы на этапе Гран-при ISU в Токио, Япония. За выступление он получил от судей 90,60 балла. Лидером после первого дня соревнований стал трёхкратный чемпион мира американец Илья Малинин, он набрал 114,81 балла и установил новый мировой рекорд по баллам за короткую программу.