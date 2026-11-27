Олимпийский чемпион в командном турнире, трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин установил новый мировой рекорд по баллам за короткую программу на международном турнире. Это произошло сегодня, 27 ноября, на этапе Гран-при ISU в Токио, Япония. За выступление он получил 114,81 балла и с большим отрывом от соперников стал лидером после первого дня соревнований.

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