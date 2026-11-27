Чемпион России, участник Олимпийских игр — 2026 в Милане фигурист Пётр Гуменник прокомментировал выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Японии. Он занял шестое место после первого дня соревнований, получив от судей 90,60 балла.

«Две недели назад я узнал, что еду на этот турнир (Гуменник получил квоту после снятия словака Адама Гагары. — Прим. «Чемпионата»), поэтому пришлось быстро адаптировать к нему свою подготовку. Тренировался, но был в более расслабленном состоянии и не так сильно концентрировался на следующем старте, так как готовился к чемпионату России. Начал очень усердно работать, быстро сбросил вес и сломал коньки. В течение недели перешёл на новые», — приводит слова Гуменника Golden Skate в социальной сети Х.