«Пришлось быстро адаптировать подготовку». Гуменник — после КП на Гран-при в Японии
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Чемпион России, участник Олимпийских игр — 2026 в Милане фигурист Пётр Гуменник прокомментировал выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Японии. Он занял шестое место после первого дня соревнований, получив от судей 90,60 балла.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 6, Токио, Япония
Мужчины. Короткая программа
27 ноября 2026, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
114.81
2
Сюн Сато
Япония
96.78
3
Кевин Эймоз
Франция
94.15
«Две недели назад я узнал, что еду на этот турнир (Гуменник получил квоту после снятия словака Адама Гагары. — Прим. «Чемпионата»), поэтому пришлось быстро адаптировать к нему свою подготовку. Тренировался, но был в более расслабленном состоянии и не так сильно концентрировался на следующем старте, так как готовился к чемпионату России. Начал очень усердно работать, быстро сбросил вес и сломал коньки. В течение недели перешёл на новые», — приводит слова Гуменника Golden Skate в социальной сети Х.
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