Представительница Армении фигуристка Карина Акопова, выступающая в паре с Никитой Рахманиным, поделилась впечатлениями после выступления в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Японии. Пара занимает третье место в соревнованиях, набрав 66,95 балла.

«После короткой программы мы чувствуем себя нормально. Я немного нервничала, думаю, поэтому и допустила несколько ошибок. У нас возникли небольшие проблемы с уровнями, но завтра мы постараемся показать всё, на что способны. Многие фигуристы используют «Кармен», но мы выбрали кое-что интересное – стильную композицию. Наш хореограф Софья Евдокимова решила, что это будет хороший выбор», – приводит слова Акоповой Golden Skate в социальной сети Х.