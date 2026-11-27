Сегодня, 27 ноября, в Токио, Япония, стартовал заключительный этап Гран-при ISU по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня состоялись прокаты ритмических танцев, а также коротких программ в парном, мужском и женском катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прокатов первого дня турнира.
Фигурное катание. 6-й этап Гран-при ISU, Токио, Япония. Результаты 27 ноября
Танцы на льду:
1. Эмилия Зингас/Вадим Колесник (США) — 83,16 балла.
2. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 80,82.
3. Юлия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 77,01.
Спортивные пары:
1. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 75,21 балла.
2. Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) — 69,78.
3. Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения) — 66,95.
Женщины:
1. Монэ Тиба (Япония) — 77,12 балла.
2. Син Чжи А (Корея) — 75,31.
3. Алина Горбачёва (Россия) — 71,48.
…
8. Аделия Петросян (Россия) — 65,28.
Мужчины:
1. Илья Малинин (США) — 114,81 балла.
2. Сюн Сато (Япония) — 96,78.
3. Кевин Эймоз (Франция) — 94,15.
…
6. Пётр Гуменник (Россия) — 90,60.
…
9. Владислав Дикиджи (Россия) — 85,46.