Сегодня, 27 ноября, в Токио, Япония, стартовал заключительный этап Гран-при ISU по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня состоялись прокаты ритмических танцев, а также коротких программ в парном, мужском и женском катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прокатов первого дня турнира.

Фигурное катание. 6-й этап Гран-при ISU, Токио, Япония. Результаты 27 ноября

Танцы на льду:

1. Эмилия Зингас/Вадим Колесник (США) — 83,16 балла.

2. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) — 80,82.

3. Юлия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 77,01.

Спортивные пары:

1. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 75,21 балла.

2. Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония) — 69,78.

3. Карина Акопова/Никита Рахманин (Армения) — 66,95.

Женщины:

1. Монэ Тиба (Япония) — 77,12 балла.

2. Син Чжи А (Корея) — 75,31.

3. Алина Горбачёва (Россия) — 71,48.

…

8. Аделия Петросян (Россия) — 65,28.

Мужчины:

1. Илья Малинин (США) — 114,81 балла.

2. Сюн Сато (Япония) — 96,78.

3. Кевин Эймоз (Франция) — 94,15.

…

6. Пётр Гуменник (Россия) — 90,60.

…

9. Владислав Дикиджи (Россия) — 85,46.