«Нервничала, даже когда программа кончилась». Тиба — о лидерстве после КП в Токио

Японская фигуристка Монэ Тиба высказалась о своём лидерстве в короткой программе на домашнем этапе Гран-при ISU. За выступление она получила 77,12 балла.

«Даже когда программа закончилась, я нервничала. Последним международным турниром в Японии для меня был финал Гран-при, возможно, это сыграло свою роль. Хотелось показать хорошее выступление для болельщиков, которые пришли посмотреть соревнования, и это заставляло меня волноваться.

Я получила невероятную энергию от публики, к примеру, на дорожке шагов. Здесь усталость была уже больше, чем на этапе в Китае, и не было уверенности, смогу ли хорошо выступить.

Полностью понимаю, чего мне не хватило. Оценки зависят от конкретного старта, поэтому сложно сказать, совпадают ли баллы с моими ощущениями. Но, думаю, сегодня смогла выложиться до конца

Знала, что буду выступать последней. Для меня каждый старт – это соревнование с самим собой, поэтому хотелось одержать победу над собой. Но