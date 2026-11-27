Гуменник рассказал, с какими трудностями столкнулся во время подготовки к Гран-при в Токио

Чемпион России, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник рассказал, как узнал, что примет участие в этапе Гран-при ISU в Японии, а также поделился тем, с какими трудностями столкнулся при подготовке. По итогам короткой программы спортсмен занимает шестое место (90,60 балла).

«Я на этот этап попал через замену, довольно позднюю. Был на тренировке с Николаем Морошкиным, работали над программой. До чемпионата России, самого важного старта, остаётся месяц. Мы немного сбавили темп в плане прыжковой нагрузки и полноценных прокатов, хотели подтянуть вторую оценку. И прямо на тренировке узнал об этом – оставалось уже недели две. Прямо с тренировки выбежал сфоткаться для визы.

От такого вдохновения начал очень усиленно тренироваться, все силы выдавал. В итоге похудел слишком сильно, надломил коньки – что называется, перегнул палку.

Потом мне пришлось раскатывать новые коньки, входить в