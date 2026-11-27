Чемпион России, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник рассказал, за какой элемент переживал перед короткой программой на этапе Гран-при ISU в Японии, а также ответил на вопрос о конкуренции с титулованными соперниками. По итогам первого дня турнира спортсмен занимает шестое место (90,60 балла).

«На этом старте я переживал за флип. С утра он хоть и получался, но был немного шатким. Первым элементом на утренней тренировке сделал его очень хорошо, и мне даже Джейсон Браун похлопал, когда проезжал рядом. Я так изумился, что даже забыл, как чётко делать этот прыжок, и несколько раз он у меня получался не так, как я этого хотел. Надо уметь быть готовым к похвале. Я обещаю потренироваться и хорошо переносить любую похвалу.

Если что, я шучу, в этом нет