Выступление Алины Горбачёвой с ПП на этапе ГП в Токио: во сколько начало, где смотреть

В субботу, 28 ноября, в Японии завершится этап Гран-при ISU по фигурному катанию с участием российских фигуристов. В рамках соревновательного дня женщины выйдут на лёд с произвольными программами.

Среди участниц выступит бронзовый призёр чемпионата России – 2025 Алина Горбачёва. Она представит прокат под 10-м стартовым номером. Начало выступлений женщин – в 10:30 мск. В России этапы Гран-при ISU официально транслирует Okko.

По итогам короткой программы Горбачёва заняла третье место. Она получила от судей 71,48 балла. Лидерство в соревновании женщин захватила японка Монэ Тиба (77,12).

Все российские фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе.