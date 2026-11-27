Выступление Аделии Петросян с ПП на Гран-при ISU в Японии: во сколько начало, где смотреть

Завтра, 28 ноября, в Токио, Япония, продолжится заключительный этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня произвольную программу представит трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян.

В России этап Гран-при в Японии покажет Okko. Начало прокатов женщин запланировано на 10:30 по московскому времени. Петросян выступит под пятым стартовым номером в 11:08 мск.

Помимо Петросян, из россиянок на лёд выйдет бронзовый призёр чемпионата России Алина Горбачёва. Она выступит под 10-м номером в 11:56 мск.

Заключительный этап международной серии Гран-при ISU проходит в Токио с 27 по 29 ноября. В соревновании также принимают участие отечественные одиночники Пётр Гуменник и Владислав Дикиджи. Их прокаты с ПП запланированы на 13:30 мск 28 ноября.