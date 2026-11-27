Выступление Владислава Дикиджи с ПП на ГП ISU в Японии: во сколько начало, где смотреть

Завтра, 28 ноября, в Токио, Япония, продолжится заключительный этап серии Гран-при ISU по фигурному катанию. В рамках соревновательного дня с произвольной программой на лёд выйдет чемпион России Владислав Дикиджи.

В России этап Гран-при в Японии покажет Okko. Начало прокатов мужчин запланировано на 13:30 мск. Дикиджи выступит под четвёртым номером в 14:01 мск.

Помимо Владислава, на лёд из россиян выйдет чемпион России, участник Олимпиады 2026 года Пётр Гуменник. Он представит свою ПП седьмым в 14:32 мск.

Заключительный этап международной серии Гран-при ISU проходит в Токио с 27 по 29 ноября. В соревновании также принимают участие россиянки Аделия Петросян и Алина Горбачёва, выступающие в одиночном катании. Женщины представят ПП 28 ноября в 10:30 мск.