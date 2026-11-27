Эймоз — о КП на Гран-при в Токио: есть шанс выйти в финал, но не хочу об этом думать

Бронзовый призёр финала Гран-при французский фигурист Кевин Эймоз оценил своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Токио. За свой прокат он получил от судей 94,15 балла и занял третье промежуточное место.

«Прежде всего, спасибо Японской федерации за организацию очередного замечательного турнира. Очень рад находиться в Японии. Вполне доволен своим сегодняшним выступлением. Из-за смены часовых поясов я сильно устал, к тому же во время проката немного нервничал, поэтому результатом очень доволен.

Завтра в произвольной программе постараюсь особо ни о чём не думать, а просто выложиться по максимуму. Знаю, что у меня есть шанс выйти в финал, но сегодня не хочу об этом думать. Хочу просто хорошо выступить, а результат узнаю завтра», — приводит слова Эймоза Golden Skate.

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