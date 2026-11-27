«Прыжки получились немного зажатыми». Сато — о втором месте в КП на Гран-при ISU в Токио

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Италии и чемпионата мира — 2026 японский фигурист Сюн Сато высказался о втором месте в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Токио, Япония. За своё выступление он получил от судей 96,78 балла.

«В целом, думаю, это была хорошая программа. Прыжки получились немного зажатыми, но я справился, и надеюсь хорошо выступить в произвольной программе завтра», — приводит слова Сато Golden Skate.

Лидером короткой программе в Токио стал американец Илья Малинин с результатом 114,81 балла. С произвольными программами спортсмены выступят в субботу, 28 ноября. Прокаты запланированы на 13:30 мск.