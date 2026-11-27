Бронзовый призёр чемпионата мира — 2025 по фигурному катанию Елена Радионова считает, что трёхкратной чемпионке России по фигурному катанию Аделии Петросян необходимо время для восстановления после Олимпийских игр. Ранее Петросян выступила с КП на этапе Гран-при ISU в Японии. После первого дня соревнований она занимает восьмое место (65,28 балла).

«Мне кажется, такое сложное начало сезона для Аделии связано с последствиями Олимпийских игр. Проблемы были уже в прошлом сезоне, она боролась с взрослением, сейчас это продолжается. Мы знаем, что постолимпийский сезон достаточно сложный. Нужно просто дать Аделии время восстановиться и физически, и ментально. Мы привыкли всегда видеть её в лидерах — она три сезона каталась безупречно, была безоговорочным номером один. Конечно, так долго держать планку очень тяжело. Я увере