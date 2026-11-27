Бронзовый призёр чемпионата мира — 2025 по фигурному катанию Елена Радионова оценила шансы чемпиона России 2025 года по фигурному катанию Владислава Дикиджи выйти в финал Гран-при ISU.

«Очень надеюсь, что Влад Дикиджи классно откатает свою произвольную программу. Короткая программа — это только часть соревнований, основная борьба начинается в произвольной. У Влада достаточно сложный контент, интересные программы. Самое главное — просто откатать чисто, и тогда шансы выйти в финал, конечно, будут. Влад очень хороший фигурист, один из любимых! Нужно сделать то, что он умеет, не переживать. И всё будет хорошо. Хочется пожелать ему удачи в произвольной программе», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Дикиджи на этапе Гран-при ISU в Токио после короткой программы занимает девятое место на соревнованиях после короткой программы, набрав 85,46 балла.