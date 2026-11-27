Бронзовый призёр чемпионата мира — 2025 по фигурному катанию Елена Радионова прокомментировала прокат Петра Гуменника на заключительном этапе Гран-при ISU в Токио, Япония. По итогам короткой программы фигурист получил от судей 90,60 балла.

«У Пети, как и у Аделии, постолимпийский сезон — он отдал все силы на подготовку к играм. С каждым разом он будет прибавлять. Конечно, начало сезона получилось немножко смазанным, но, думаю, к чемпионату России он подойдёт в своей идеальной форме. Тем более мы знаем, как Петя всё просчитывает и может привести себя в хорошую форму к главным стартам. Уже виден прогресс — с каждым соревнованием он катается всё лучше и лучше. Поэтому, уверена, и с произвольной программой всё будет хорошо», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.