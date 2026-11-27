«Невозможное возможно». Евгения Медведева прыгнула первый дупель за семь лет

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева поделилась видеороликом, в котором показала, как в первые за семь лет исполняет двойной аксель. После успешного прыжка фигуристка сорвала аплодисменты.

«Первый прыжок за 4 года. Первый 2А за 7 лет. Невозможное возможно», – написала Медведева в своём телеграм-канале.

Евгению также поддержал её супруг Ильдар Гайнутдинов.

«Дальше — больше. Горжусь тобой», – написал Гайнутдинов.

Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира, Европы, России, двукратная победительница финалов Гран-при. В этом году она принимала участие в проекте «Ледниковый период» в качестве члена жюри.