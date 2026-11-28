Определились все участники финала серии Гран-при ISU в танцах на льду

Сегодня, 28 ноября, стали известны шесть дуэтов, которые выступят в финале серии Гран-при ISU — 2026/2027 по фигурному катанию в танцах на льду.

В финал прошли:

1. Лоранс Фурнье-Бодри/Гийом Сизерон (Франция).

2. Эмилия Зингас/Вадим Колесник (США).

3. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания).

4. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция).

5. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия).

6. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США).

В резерве находятся три пары: Юлия Турккила Маттиас Верслуйс (Финляндия), Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) и Уна Браун/Гейдж Браун (США).

Турнир пройдёт в Чунцине (Китай) с 10 по 12 декабря.