Сегодня, 28 ноября, в Токио завершился заключительный этап Гран-при ISU сезона-2026/2027 среди спортивных пар. По его итогам в этой дисциплине определился список участников финала международной серии Гран-при, который пройдёт с 11 по 13 декабря в Китае. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком фигуристов, отобравшихся в финал Гран-при в парном катании.

Фигурное катание. Финал Гран-при ISU – 2026. Спортивные пары, список участников

Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия);

Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия);

Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США);

Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада);

Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия);

Юна Нагаока/Сумитада Моригути (Япония).

Отметим, что возможности побороться за попадание в финал лишились две российские пары — Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Им было отказано во въезде в Финляндию, где для обоих дуэтов должен был пройти их второй этап международной серии.