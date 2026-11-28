Сегодня, 28 ноября, в Токио, Япония, завершится заключительный этап международной серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2026/2027. Спортсмены, выступающие в танцах на льду и парном катании, уже разыграли медали. Следующими на лёд с произвольными программами выйдут женщины, а закроют соревновательный день мужчины.

Среди участников турнира четверо россиян – Алина Горбачёва, Владислав Дикиджи, Аделия Петросян и Пётр Гуменник. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этапа Гран-при в