Петросян с двумя падениями откатала ПП на этапе Гран-при в Японии. Она зашла на квад-тулуп

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выступила с произвольной программой на этапе Гран-при ISU в Токио, Япония. В прокате она допустила падения с четверного тулупа и тройного сальхова. Также фигуристка исполнила тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп и сольный тройной флип. По сумме двух программ она получила от судей 186,90 балла и заняла промежуточное первое место.