Фото: реакция Аделии Петросян и её тренера на баллы после ПП на этапе Гран-при ISU в Токио

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян выступила с произвольной программой на этапе Гран-при ISU в Токио, Япония. В прокате она допустила падения с четверного тулупа и тройного сальхова. Также фигуристка исполнила тройной риттбергер, секвенцию тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп и сольный тройной флип. По сумме двух программ Аделия получила от судей 186,90 балла и заняла промежуточное первое место.

«Чемпионат» предлагает посмотреть на реакцию фигуристки и её тренера Инны Гончаренко на выставленную после проката оценку.